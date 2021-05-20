Чурикова рассказала, за кого болеет на Евровидении

https://static.news.ru/photo/2b2ab8f8-b957-11eb-a532-96000091f725_660.jpg Яна Чурикова Фото: instagram.com/yana_chu

Телеведущая Яна Чурикова перечислила имена участников Евровидения, за которых будет болеть в финале конкурса, пишут «Аргументы и факты».

Первой она назвала итальянскую группу Måneskin, отметив, что будет здорово, если коллектив займёт высокие позиции. Также она оценила представительницу Мальты Дестини Чукуньере, назвав её хорошенькой и классной.

Посмотрим, как выступит француженка Барбара Прави. 20 мая будет второй полуфинал, в котором мы увидим фрагмент её выступления. А ещё она будет репетировать. Вот тогда я скажу точно. Сейчас ещё рановато, — рассказала Чурикова.

Также телеведущая сообщила, что на Евровидении соблюдаются все меры, необходимые для предотвращения заражения коронавирусом. Например, теперь вся еда подаётся в индивидуальных упаковках, а столы в зоне питания расставлены с учётом социальной дистанции.

Ранее певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал фаворитами шоу Мальту и Францию. При этом Россия не оказалась в его личном списке главных претендентов на победу в песенном конкурсе. Музыкант не объяснил, почему не упомянул Манижу как главную конкурентку «своих любимиц».