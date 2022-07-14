Чурикова раскрыла подробности своей операции Яна Чурикова раскрыла подробности экстренной операции по удалению аппендикса

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Яна Чурикова

Российская телеведущая Яна Чурикова поделилась подробностями, как у нее прошла операция по удалению аппендикса. По ее словам, врачи не совершали надреза большой полости, в результате чего она быстро пошла на поправку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Сама операция проводится методом лапароскопии. Плюсов миллион. Один из важнейших — отсутствие большого разреза брюшной полости, только три косметических рубца. Рубцы не швы, их не надо снимать. Только ежедневная обработка ран, пока не заживут. Ну, и более быстрое восстановление, — отметила звезда MTV.

Также она рассказала подписчикам и о том, как у нее проходит курс восстановления. Как утверждает Чурикова, самой большой сложностью для нее стал отказ от многих продуктов питания с целью восстановления баланса микрофлоры. Так, телеведущей можно есть только пюреобразную пищу, перетертое диетическое мясо или нежирную рыбу.

Несмотря на это, Чурикова призналась, что не унывает и старается во всем найти плюсы.

На днях стало известно, что Чуриковой провели экстренную операцию по удалению аппендикса в одной из московских больниц. Из дома ее увезли в карете скорой помощи. В больнице стало ясно, что аппендицит у Яны Чуриковой требует безотлагательной операции. Телеведущая призвала всех своих подписчиков бережнее относиться к своему здоровью и следить за рационом.