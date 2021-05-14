«Чего только она ни делала»: Манижа рассказала о работах своей матери

https://static.news.ru/photo/46df6f4c-b4bd-11eb-b88e-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagam.com

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит от РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение», рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки о своей семье. По словам исполнительницы, её мать — Наджиба Усманова — «работала уборщицей и в метро продавала футболки», «пекла пирожки» и «чего только ни делала», а до этого «она вообще была одной из самых успешных женщин Таджикистана».

Это ужасно, это сложно. Но сегодня моя мама может увидеть, что её дочь едет на Евровидение. И вот её труд, когда-то заложенный далеко-далеко, не прошёл зря. Всегда в нашей семье ценился труд. Бабушка была самой главной в семье женщиной, которая всегда говорила: «Встала и пошла!» — отметила Манижа.

Звезда добавила, что в её семье всегда было принято «трудиться, трудиться, всегда трудиться», а бабушка всегда говорила: «Язык мой — враг мой. Сначала думай, что говоришь».

И ещё она (бабушка. — NEWS.ru) очень любила полы мыть руками, без швабры. И всегда говорила: «Убери швабру, мой полы руками», — резюмировала Манижа.

Кроме того, Манижа назвала известных женщин, которые её вдохновляют. Среди них: Алла Пугачёва, Лолита Милявская, Фаина Раневская, Чулпан Хаматова, Елизавета Глинка и другие. Звезда также назвала отличительную черту русских женщин. По словам исполнительницы, в россиянках кроется мощная сила, «которая может разрушить всё в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля». Манижа отметила, что женщинам часто приходится бороться за существование, поэтому они тратят энергию не по назначению или вовсе гасят её.

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что певица Manizha рассказала, как настраивается перед шоу «Евровидение». По её словам, она готовится в первую очередь психологически, из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».