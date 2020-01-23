Российский продюсер Александр Цекало запрещает своим детям от бывшей жены говорить о матери в его присутствии. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к семье шоумена.
В настоящее время Цекало женат. Он и его молодая супруга Дарина Эрвин сыграли свадьбу в США около года назад. Однако, как сообщают знакомые пары, старые раны от расставания с бывшей женой Викторией Галушко в душе продюсера ещё не зажили. Их брак просуществовал в течение 10 лет.
С новой женой Цекало сейчас большую часть времени проживает в Калифорнии.
Александра и Михаил (дети продюсера) в настоящее время редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания, — цитирует источника StarHit.
Ранее NEWS.ru писал, что Александру Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги.