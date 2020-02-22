https://static.news.ru/photo/a6653e60-5569-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по VIP-знакомствам Пётр Листерман рассказал, что бизнесмен Вячеслав Лейбман обращался к нему за помощью. Олигарх не хотел жениться на Ксении Собчак, поэтому хотел найти ей другого возлюбленного.

«Я разлюбил, не хочу на ней жениться». Спросил — на ком? Он объясняет, мол, на дочке бывшего мэра. В Москве Ксению тогда никто не знал. Слава мне говорит: «Знакомь её с женихами. Она слишком умная для меня». Он хотел избавиться от неё без скандала, — вспомнил Листерман в эфире шоу «Ходят слухи».

По его словам, он свёл Собчак с Леонидом Нерушенко. За это он получил солидный гонорар. Позже журналистка, став знаменитой, сама стала для него ценным информатором, который делился контактами богатых клиентов.

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак показала трёхлетнему сыну Платону Виторгану фото, на котором она позирует топлес вместе с певицей Глюкозой (Натальей Ионовой) и светской львицей Яной Расковаловой. Однако мальчик не смог узнать маму.