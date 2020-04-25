Бывшая жена Гогунского призналась, что актёр совсем забыл дочь

https://static.news.ru/photo/a1dae38a-8779-11ea-92e7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гогунский с дочерью Миланой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко призналась, что актёр не хочет вспоминать о дочери и не платит на неё алименты. Кузя из «Универа» хорошо получал за съёмки в этом сериале, но его дочь Милана, по словам жены, не увидела от папы денег.

Маирко добавила, что девочка очень скучает по отцу, но у него даже не хватило времени поздравить её с первым юбилеем — Милане не так давно исполнилось 10 лет.

Было счастье, а потом почему-то всё рухнуло. Мы вроде были вместе 12 лет, но вместе, можно сказать, и не жили. У нас была, конечно, очень странная история любви, — рассказала модель в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бывшая жена Гогунского добавила, что в какой-то момент она начала зарабатывать больше мужа, но и это не стало причиной разрыва отношений. По словам Маирко, потом она поняла, что мужчина всё-таки должен «что-то приносить в дом».

Модель хотела подать на алименты, но из-за огромной очереди в суде не стала возиться с документами. В конце концов, отец должен более ответственно относиться к своему ребёнку, считает Маирко. Возможно, для этого надо найти какие-то нужные слова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что год назад актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», развёлся с женой, моделью Ириной Маирко. Пара так и не смогла сохранить своё семейное счастье, несмотря на общую дочь.