Бывшая жена Ефремова: «Дочь хочет посадить отца в тюрьму»

https://static.news.ru/photo/3f2facc8-b9df-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Ксения Качалина (в центре) Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Бывшая жена актёра Михаила Ерфемова Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна-Мария хочет упечь отца в тюрьму, а её в психушку. По словам женщины, девушка фактически сидит у отца на шее и командует им, а сейчас и вовсе делает всё, что ей захочется.

Пока была жива её бабушка Алла Борисовна Покровская, Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на её проделки я не обращаю внимания, и это её злит, — рассказала Качалина в интервью «Экспресс газете».

Она призналась, что дочь очень похожа на её собственную мать. При рождении она была очень красива и внешне походила больше на отца. Сейчас, по мнению Качалиной, дочь изменилась. Её «морально искалечили люди», имена которых женщина перечислять не захотела.

Она рассказала, что дочь никогда не приходит в её дом, но, возможно, пыталась найти её ночью на улицах. Недавно стало известно, что Анна-Мария оформляет документы на опеку над матерью в связи с уголовным делом в отношении Ефремова. Она намерена вылечить мать от алкогольной и наркотической зависимости, однако эта новость вызвала возмущение актрисы.

А больше моя дочь ничего не хочет? Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра ещё что-то придумает. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все её слова — это фантазия и авантюры, — заявила Качалина.

Сама актриса алкоголичкой себя не считает. Она призналась, что на днях сдала тест на наркотики, и он показал отрицательный результат. По словам женщины, наркотики она не полюбила, хоть и пробовала раньше. А вот Ефремов употреблял их от боли.

Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики, — считает она.

Слухи о том, что Ефремов в своё время приобщил её к алкоголю, актриса назвала «чепухой». По её словам, это обвинение скорее можно предъявить её первому мужу Алексею Паперному.

Ранее дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария раскритиковала адвоката своего отца и обвинила его в некомпетентности. Она рассказала, что по данным Адвокатской палаты Москвы, Эльман Пашаев дважды лишался адвокатского статуса — в 2011 и 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и даче ложных показаний.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.