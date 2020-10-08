Бывшая супруга создателя «Дома-2» обвинила Собчак в развале семьи

https://static.news.ru/photo/f9f8a1d4-0978-11eb-8966-fa163e074e61_660.jpg Василина Михайловская Фото: vasyavasilina/instagram.com

Экс-супруга продюсера Алексея Михайловского, который создал проект «Дом-2», решила обвинить телеведущую Ксению Собчак в любовной связи с ним. Как утверждает Василина Михайловская, именно из-за этого романа произошёл развал их семьи.

Примечательно, что обвинения Михайловской были озвучены вскоре после выхода интервью певицы Наташи Королёвой. Так, артистка подробно рассказала Собчак об измене Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака, — написала женщина в своём Instagram.

По словам Михайловской, Собчак всегда «захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца». Она также подчеркнула, что именно её бывший муж построил карьеру телеведущей.

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак всегда хвасталась тем, что не комплексует из-за своего возраста. Она утверждала, что опытные женщины вне конкуренции. Однако накануне своего 39-летия она задумалась, почему многие мужчины средних лет разводятся с жёнами и уходят к молодым.

Светская львица попросила мужчин поделиться своими историями о том, как и почему они ушли из семьи.