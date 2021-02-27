Бьёт собак и кошек: сына Яковлевой обвинили в издевательствах над животными

https://static.news.ru/photo/098a359e-78ec-11eb-a11c-96000091f725_660.jpg Денис Шальных Фото: tdbndie/instagram.com

Сына актрисы Елены Яковлевой Дениса обвинили в жестоком обращении с животными. Некая девушка-волонтёр рассказала, что якобы Денис Шальных бьёт домашних животных, когда они его не слушаются.

Такие заявления она сделала после того, как молодой человек рассказал, что он со своей подругой Светланой решили взять из приюта четырёх котов, пишет Teleprogramma.pro.

По словам волонтёра, когда Шальных узнал о её словах, он начал писать ей оскорбительные сообщения, говорить, что она «убогая». Сам сын Елены Яковлевой не отрицает, что обругал девушку. По его словам, сделал он это потому, что она обнародовала его телефон и адрес проживания.

Какая-то дурная ситуация. Я могу принять всё и даже согласиться с тем, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины, — сказал он.

Ранее Елена Яковлева рассказывала, что её сын просто обожает животных. Кроме того, на его странице в Instahram почти в каждом видео или фото присутствуют кошки.

Как писал NEWS.ru, Денис Шальных признался, почему его брак с Викторией Мельниковой распался. Молодой человек прожил в официальном браке два года, а потом его возлюбленная подала на развод. Оказалось, что он сам был в этом виноват — изменил жене. По его словам, звёздная мама хорошо относилась к невестке. Яковлева даже намекала на внуков. Однако Шальных пока не готов становиться отцом. Он предпочитает разводить котов.