«Была на месте Прокловой»: Татьяна Васильева призналась, что её домогались

https://static.news.ru/photo/543ff696-6e3d-11eb-97bd-96000091f725_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Татьяна Васильева призналась на телешоу «Звёзды сошлись», что оказывалась на месте своей коллеги Елены Прокловой «миллиарды раз», но продолжает играть. По её мнению, для молодых и красивых актрис это нормальная история, почти каждая из них сталкивается с принуждением или насилием.

Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю! — сказала артистка.

Что касается домогательств к Прокловой, Татьяна Васильева отметила, что верит в её рассказ: «Пока она была маленькая, наверное, это было просто так». Но потом, скорее всего, она уже и сама соглашалась на интим, добавила Васильева.

Ранее Проклова обратилась к молодым девушкам, мечтающим о славе. Она призвала быть внимательнее и не вестись на провокации взрослых озабоченных мужчин.

74-летняя Васильева считает иначе, пишет Пятый канал. Она уверена, что теперь девушки поймут, что всего можно добиться лишь за одну ночь с солидным мужчиной, и будут идти на этот шаг сами.

Ранее Васильева заявила, что приставания к молоденькой девочке являются той темой, которая «щекочет во всех местах», однако на Земле есть всего один процент тех, кто не подвергался домогательствам.