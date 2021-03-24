Бузова задумала подарить миру «карапузика»

https://static.news.ru/photo/d1c7d99c-8c9e-11eb-b471-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Телеведущая Ольга Бузова поздравила свою маму с 60-летием. В честь знаменательного события артистка опубликовала на странице в Instagram архивные фото из своего детства.

Мамуля! Каждый день говорю вам с папой: «Спасибо за жизнь!». А сегодня ещё раз хочу сказать спасибо моим бабушке и дедушке за тебя. Мамочка моя, для меня главное — чтобы ты была здорова и счастлива, — написала она в комментарии к снимкам.

Певица также призналась, что мечтает в ближайшем будущем подарить родителям внука или внучку. Она уже готова стать матерью и серьёзно подумывает о ребёнке.

Мама, спасибо тебе за жизнь! Хочу теперь карапузика подарить себе, вам с папой, миру! — отметила Бузова.

buzova86/instagram.com

Ранее сообщалось, что артистка решила заняться собственным здоровьем. Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова опубликовала в сторис провокационное фото из клиники. На снимке табличка «Кабинет гинеколога» и наклейка с малышом в розовом сердечке, а внизу символ сложенных рук, который обычно означает благодарность, однако его трактуют ещё и как ожидание чуда. Поклонники предположили, что артистка ждёт пополнения в семье.

Через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном Ольга Бузова заявила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает. В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.