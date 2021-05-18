Бузова восхитила фанатов обнажёнными ногами

https://static.news.ru/photo/5f782a16-b883-11eb-ad5e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова опубликовала новые снимки. Исполнительница предстала в чёрном боди. Фанаты звезды в течение часа оставили свыше 600 восхищённых комментариев под её постом в Instagram. Публика отметила стройные обнажённые ноги, пышную причёску, а также интерьер для фотосессии.

Так хочется фото в купальниках. Скорее бы мы могли бы уже спокойно путешествовать. Столько всего хочется увидеть, — написала Бузова.

Подписчики разделили желание знаменитости быстрее отправиться в отпуск. «Так вы ж недавно на Мальдивах были. Многие годами на море не выезжали. И ничего, в купальнике на даче загорают», «Да уж, по путешествиям мы все уже соскучились! Очень долго жила в Корее, потом в Швейцарии и Франции, теперь в Израиле, думаю, уже понятно, что мне совсем не сидится», признались поклонники поп-дивы.

Накануне Бузова позанималась спортом на крыше одного из домов Москвы. Фрагмент тренировки звезда опубликовала в сторис своего официального Instagram-аккаунта. Упражнения она описала двумя словами: «Просто жесть». Знаменитость «вдарила по ягодицам», покачала пресс, выполнила приседания с гирей, выпады и румынскую тягу.

Ранее сообщалось, что российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, как взвешивается утром. Весы показали 45,8 кг. Позже звезда раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме.