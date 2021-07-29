Бузова уличила Орлову во лжи о скандале в «Доме-2»

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала в Instagram на интервью экс-солистки «Блестящих» Ольги Орловой, в котором та подробно рассказала об их ссоре. Конфликт возник из-за того, что Бузову не поставили в известность о том, что новым ведущим шоу станет её бывший избранник Давид Манукян.

Быть, а не казаться — одно из моих правил по жизни. Быть ведущей, а не ведомой, — подписала публикацию Бузова.

В недавнем интервью Ольга Орлова заявила , что обвинения Бузовой в её адрес несправедливы: певица назвала Орлову и других звёзд «Дома-2» «предателями, воткнувшими ей нож в спину». Также экс-солистка «Блестящих» добавила, что Бузова повела себя некрасиво, покинув проект за несколько часов до эфира.

Это заявление телеведущая опровергла в Instagram, обвинив Орлову во лжи. Бузова добавила, что не будет раздувать скандал и обращаться в суд с иском о клевете, так как она «добрая и всех прощает». На все вопросы о её бывшем избраннике, Давиде Манукяне, Бузова ответила, что уже высказывалась по этому поводу и не отказывается от своих обвинений в его адрес. Бузова была вынуждена прервать их отношения, потому что, по её словам, Манукян унижал певицу, оскорблял, изменял и даже бил.

Ранее свою версию происходящего рассказала бывшая коллега Бузовой по «Дому-2» Ольга Орлова.