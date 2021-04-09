Бузова удивила поклонников «бабушкиным» животом

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Ольга Бузова вновь стала объектом насмешек со стороны подписчиков, опубликовав неудачное фото. На снимке поющая ведущая стоит в компании подруг, она согнулась от смеха, показав обвисший живот.

Ведущая рассчитывала привлечь внимание поклонников весёлым фото с похода на концерт. Но вместо этого привлекла внимание к своей фигуре.

Озадаченные поклонники принялись рассуждать, что же случилось с 35-летней молодой женщиной. Многие пришли к выводу, что Бузова просто забыла обработать снимок в фоторедакторе, как она всегда это делает. «Не сработал фотошоп», «Живот как у бабушки», «Боже, что с пузом», пишут в комментариях пользователи.

За ведущую «Дома-2» попробовали было заступиться её поклонники, но остановить поток сарказма в адрес ведущей это не помогло. Тем более, что Бузова часто публиковала фото с обнажённым животом, который выглядел совсем иначе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова утверждает, что не в обиде на коллегу Ксению Собчак, которая довела её до слёз на церемонии вручения музыкальной премии «Жара» расспросами о бывшем возлюбленном. Звезда «Дома-2» заявила, что за 17 лет в шоу-бизнесе не перестала поражаться таким ситуациям, но научилась стойко их переносить.