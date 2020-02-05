https://static.news.ru/photo/2ba7e866-480e-11ea-9f11-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова рассказала, что с городом Апатиты в Мурманской области у неё «какая-то ментальная связь», и она как только видит или слышит это название, сразу интересуется, что же там происходит. Бузова объяснила это тем, что уроженец Апатит телеведущий Андрей Малахов посылает ей таким образом «космические сигналы».

Как сообщает Teleprogramma, в этот раз Бузова услышала, как студент из Апатитов организовал бизнес по очистке гаражей от снега, и у него уже есть около ста постоянных клиентов. Она не согласилась с тем, что в этом городе нечего делать, по её мнению, всегда можно придумать, как «заработать копейку».

Как писал NEWS.ru, российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками успехами в карьере. Хит-сингл «Мало половин», первый и второй альбомы «Под звуки поцелуев» (2016 год) и «Принимай меня» (2018 год) получили платиновые сертификации на территории России. Она подчеркнула, что дочерняя компания Sony Music и международный лейбл звукозаписи Archer Music Prod подтвердили сертификацию. Каждый из её музыкальных продуктов был куплен более 50 тысяч раз.