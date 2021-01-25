Бузова со слезами высказалась о расставании с Манукяном на своём юбилее

https://static.news.ru/photo/6991860e-5f51-11eb-bf36-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия, несмотря на разрыв с возлюбленным. Теледива появилась перед гостями в шикарном полупрозрачном платье, украшенном кристаллами Swarovski.

Поздравить юбиляршу прибыли многие медийные лица и коллеги по «Дому-2». Угощали гостей лёгкими и изысканными блюдами, напитками и чёрной икрой в ведёрках.

Накануне ведущая телестройки объявила о расставании с возлюбленным Давидом Манукяном, с которым на новогодних каникулах сыграла свадьбу на Мальдивах. Поэтому журналистов, приглашённых на праздник, интересовал вопрос о личной жизни теледивы. Чтобы сразу предупредить все кривотолки по этому поводу, Бузова попросила ни о чём её не расспрашивать, сообщает Super.ru.

Мне тяжело сейчас... Потому что любую ситуацию, которая происходит в моей жизни, я принимаю очень близко к сердцу. Особенно если это касается... моей любви. Я еле стою на ногах... Сегодняшний день для моих друзей. Я прошу вас уважать меня, общаясь с ними, не задавать никаких вопросов по поводу того... что вас интересует, — попросила телеведущая, едва сдерживая слёзы.

Глаза Ольги при этом наполнились слезами, видно было, что ей с трудом даётся эта тема.

Праздник, однако, прошёл замечательно. Телеведущий Андрей Малахов несколько раз выходил в эфир с мероприятия с самыми добрыми пожеланиями в адрес Бузовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский блогер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал разрыв. Он рассказал фанатам, что для него очень важна их поддержка именно сейчас.