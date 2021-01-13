Бузова рассказала, о чём хотела бы спросить Путина

https://static.news.ru/photo/4a0fbbe2-5584-11eb-a265-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая, певица и активный блогер Ольга Бузова уверена, что не растерялась бы в случае общения с президентом Владимиром Путиным. По её словам, у неё обязательно нашлись бы вопросы к главе государства.

Впрочем, как оказалось, интересуют её темы личного плана.

Если бы сейчас в студию вошёл Владимир Владимирович, я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?» — рассказала Бузова в интервью радио «Комсомольская правда».

По её словам, она долго готовилась бы, чтобы оставить о себе приятное впечатление.

Бузова призналась, что считает Путина сильным и харизматичным мужчиной. По мнению певицы, «многие девочки пережили влюблённость в главу нашей потрясающей страны». Раньше, утверждает Бузова, она и сама считала президента самым идеальным в мире. Но потом открыла для себя мир других мужчин.

Кроме того, как писал NEWS.ru, певица рассказала, как отреагировала на слухи о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачёва якобы запретила приглашать её на телевизионные новогодние огоньки.