Бузова показала изуродованную после ледового шоу ногу

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Певица и участница телепрограммы «Ледниковый период Ольга Бузова опубликовала видео, в котором продемонстрировала последствия ежедневных тренировок на коньках. Записью она поделилась в сторис Instagram.

Как рассказала участница проекта, после того, как она активно тренировалась на протяжении двух месяцев, на её ноге появилась новая косточка, а на мизинце образовалась большая мозоль.

С такой вот болью я выступаю каждый день, — пожаловалась Бузова.

При этом паблик в Telegram «Только никому...» уверяет, что у Ольги уже была проблема с выпирающей косточкой и ей даже пришлось делать операцию несколько лет назад. Сейчас серьёзные тренировки ухудшили ситуацию и сразу после шоу Бузова снова ляжет под нож.

Партнёром певицы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Дмитрий Соловьёв, однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала их выступлению низкую оценку. Ей не понравился номер под песню Басты «Сансара» из-за того, что он был подготовлен «как-то на бегу».

Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала телешоу «Ледниковый период» самодеятельностью.