Роднина назвала телешоу «Ледниковый период» самодеятельностью

https://static.news.ru/photo/f81dc136-0bb3-11eb-b686-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смотреть такие телепроекты как шоу «Ледниковый период» — без сомнения лучше, чем всевозможные криминальные сериалы. Такое мнение высказала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Тем не менее, отметила она, для профессионалов танцев на льду, такие развлекательные программы не интересны.

Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять, — цитирует Роднину «Советский спорт».

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал на Первом канале 3 октября. Телешоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года.

Ранее NEWS.ru писал, что телезрители потребовали убрать двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из жюри телешоу. Людям не понравилось, что та занижает оценки участникам и при этом не может внятно объяснить причины своих решений.