Телезрители потребовали убрать Исинбаеву из жюри «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/946da578-0b9c-11eb-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Еена Исинбаева Фото: Kremlin Pool

Поклонники фигуриста Ильи Авербуха потребовали убрать Елену Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Однако тот ответил отказом.

Телезрителям пришлась не по душе судейство двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом.

Убери Исинбаеву из жюри! Она и двух слов то связать не может. Это позорище, как она себя ведёт в роли жюри! Такое впечатление, что она обижена на весь мир! — написала в комментариях к публикации в Instagram одна из подписчиц Авербуха.

Тот в ответ выразил удивление тем, что люди требуют сразу убрать кого-то, если мнение этого человека не совпадает с их собственным.

Однако на сторону просительницы встали и другие пользователи. Они отметили, что судейство должно быть справедливым, а член жюри должен уметь внятно обосновать своё решение, а не говорить «на уровне детского сада». Некоторые высказали мнение, что Исинбаева «только всё портит», и подметили, что она «откровенно занижает оценки хорошим парам и портит итог». Поклонники фигурного катания даже посчитали, что «одна злоба в ней», поэтому она «оценки ставит от балды».

Были и те, кто прямолинейно потребовал о Авербуха прислушиваться к мнению народа.

Вместе с тем, Авербуха поблагодарили за то, что тот отреагировал на просьбы зрителей, и «болтливый комментатор наконец-то перестал портить номера своими неуместными замечаниями».

Ранее, как писал NEWS.ru, шоумен Иван Ургант спародировал путаную речь Исинбаевой на заседании с президентом России Владимиром Путиным и вслед за спортсменкой обратился к главе государства.