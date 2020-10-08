Ургант посмеялся над речью Исинбаевой и обратился к Путину

https://static.news.ru/photo/723bd7c0-0950-11eb-bf74-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант спародировал путанную речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на заседании с президентом России Владимиром Путиным и вслед за спортсменкой обратился к главе государства.

Елена — профессионал. Она не до конца понимает, какую цель поставил перед ней президент. Но ей это совершенно не мешает выполнять поставленную задачу, — отметил ведущий.

Он назвал высказывания Исинбаевой странной пародией на первого президента России Бориса Ельцина. Ведущий также заметил, что слова легкоатлетки разрядили обстановку.

А потом: ваша, наша. Легко запутаться. Всё едино. И к тому же это Россия, — добавил он.

Ургант поздравил Владимира Путина с днём рождения и сделал это в манере Исинбаевой, цитирует Lenta.ru спортсменку.

Сегодня ваш, ну, наш, то есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить. В общем, как скажете, так и сделаем, — сказал ведущий, обращаясь к главе государства.

В оригинальной речи легкоатлетки говорилось о целях массового спорта. Она начала обсуждать, что популяризация занятий спортом является общей целью, но потом путанно стала говорить «ваша» или «наша», «цель» или «задача», произнесла «ууууу» и в конце пообещала выполнить задачу президента.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева предложила президенту России Владимиру Путину удвоить зарплаты тренеров и спортивных врачей. По мнению известной спортсменки, ситуация изменится, если удвоят зарплату начинающим тренерам, а также введут бонусную систему, писал NEWS.ru.