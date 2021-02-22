Бузова удивила поклонников, занявшись боксом вслед за бывшим мужем

https://static.news.ru/photo/4da5e864-758a-11eb-9ee3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова заставила поклонников задуматься после публикации видео с тренировки по боксу. Ведущая словно скопировала бывшего мужа, который первым поделился кадрами с ринга, где он выступил в спарринге с приятелем.

А через несколько часов такие кадры, но только с тренировки ведущей главной телестройки страны появились в её микроблоге.

Добро пожаловать в большой бокс, — подписала ролик ведущая, показав. как трясутся после спарринга её руки.

Всё бы ничего, и активность Бузовой, которая кидается то на лёд, то махать кулаками, но слишком уж много совпадений в жизни ведущей и её бывшего супруга удивляет её поклонников. Стоило Ольге Бузовой расстаться с Давидом Манукяном, как на её горизонте вновь объявился бывший муж Дмитрий Тарасов.

В День влюблённых бывшие супруги провели время в одном ресторане, только Тарасов — с новой женой, а Бузова в компании подруг. Одновременное увлечение боксом бывших жены и мужа тоже вызывает вопросы, но только занятия у них проходили в разных залах.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались в 2016 году. С той поры ведущая «Дома-2» сделала оглушительную музыкальную карьеру и стала самой востребованной исполнительницей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова, видимо, отпустила наконец ситуацию с расставанием со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Она выложила в Instagram признание, что он за два года отношений стал для неё родным человеком и, несмотря ни на что, она желает ему счастья.