«Ты будешь счастлив»: Бузова назвала Даву родным человеком

https://static.news.ru/photo/0efa5b96-b112-11ea-be1f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова , видимо, наконец, отпустила ситуацию с расставанием со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Она выложила в Instagram признание, что он за два года отношений стал для неё родным человеком, и, несмотря ни на что, она желает ему счастья.

Она отметила, что ей сейчас тяжело, и в её жизни наступил непростой период. Она не появляется в телепередачах, не говорит о своих чувствах, потому что для того, «чтобы адекватно всё объяснить, должно пройти время».

Бузова признала, что в разрыве отношений виноваты они оба, потому что возникло недопонимание, которое просто, как снежный ком, в итоге разом навалилось на них.

Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. <...> Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу, — сказала певица.

Онаподчеркнула, что два года отношений сохраняла верность своему партнёру, поддерживала его и дарила ему свою любовь.

Как ранее писал NEWS.ru, российский блогер Давид Манукян старался не распространяться о деталях расставания с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Они разошлись в январе, и Бузова в соцсетях призналась, что блогер плохо к ней относился и совершал чудовищные поступки.