«Не могу смириться с предательством»: Дава о том, какую девушку хочет

https://static.news.ru/photo/5f7ee102-73c9-11eb-bbfe-96000091f725_660.jpg Фото: DAVA/vk.com

Российский блогер Давид Манукян старался не распространяться о деталях расставания с известной певицей и телеведущей Обльгой Бузовой. Она разошлись в январе месяце, и Бузова в соцсетях призналась, что блогер плохо к ней относился и совершал чудовищные поступки.

Манукян с вою очередь не давал комментариев прессе и полностью ушёл в творчество и участие в различных проектах. Однако, как пишет StarHit, по его суждениям журналисты сделали выводы о том, какими будут его следующие отношения.

В разговоре с прессой Дава признался, с чем он не может мириться в отношениях.

С предательством, ложью, неуважением... Когда она ставит себя превыше всего, диктует, как должно быть, топит вместо поддержки. Если бы была совсем глупая, это тоже не очень хорошо, — рассказал Манукян.

Он признался, что ему тяжело в шоу-бизнесе, и он сам не понимает, как вообще в нём оказался. Блогер приехал в столицу три года назад из Новосибирска. Он просто снимал ролики для своих фанатов, а потом всё резко закрутилось и «переросло в нечто большее».

И несмотря на сложности, Манукян признаётся, что старается не выносить сор из избы, когда возникают какие-то недопонимания. Нужно оставаться в первую очередь человеком, подчеркнул артист.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Бузова покинула квартиру, которую снимает в столице больше пяти лет. Телеведущей тяжело оставаться в стенах, где, по её словам, было пролито «так много слёз».