Бузова покинула свою квартиру после расставания с возлюбленным

https://static.news.ru/photo/e41a7634-6a68-11eb-870b-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова покинула квартиру, которую снимает в столице больше пяти лет. Телеведущей тяжело оставаться в стенах, где, по её словам, было пролито «так много слёз».

Ольга регулярно ночует в коттеджном посёлке Agalarov Estate, там живут её друзья.

В общем, есть с кем вечером посидеть у камина, — рассказала поющая ведущая в сторис.

По словам ведущей «Дома-2», она очень любит свою квартиру, но хочет оттуда «поскорее переехать», поэтому активно занимается ремонтом. Из столицы телеведущая уехала на время, чтобы сменить обстановку. Но вскоре она рассчитывает вернуться назад.

Спасает от тяжкой тоски Бузову, по её словам, музыка.

Легче становится, когда ты понимаешь, что не можешь ничего говорить и не хочешь. И всю свою боль, любовь я выражаю в музыке. Для меня это самый лучший способ, мне так самой легче. Мне нужно больше времени, чтобы прийти в себя сейчас, — пояснила поклонникам телеведущая.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном после полутора лет отношений накануне своего 35-летнего юбилея. Ведущая обвинила блогера в плохом отношении к ней и чудовищных поступках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) заметно постройнел за время участия в шоу «Танцы со звёздами», что вызвало удивление у ведущего проекта Андрея Малахова. Как отметил Манукян, сейчас он придерживается строгой диеты, благодаря которой уже избавился от шести килограммов.