Букмекеры не поверили в успех Манижи на Евровидении

https://static.news.ru/photo/507315a6-b259-11eb-a1e9-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: manizha/instagram.com

Букмекеры продолжают принимать ставки на итоги музыкального конкурса «Евровидение». По данным портала Euroinvision.com, больше всего шансов выиграть у Мальты (16%), которую представит певица Destiny.

В успех российской участницы Манижи с песней «Русская женщина», судя по всему, эксперты не верят, «отдавая» ей 13-е место (2%).

«Серебро» Евровидения прочат Швейцарии (14%, участник — Gjon’s Tears), «бронзу» — Франции (10%, участница — Барбара Пьевик), четвёртое место — Болгарии (8%, Виктория Георгиева).

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что слова трека «Русская женщина» номинированы на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу. При этом в РФ песня подверглась массовой критике со стороны общественников и политиков, в результате чего композицию даже решили проверить на наличие признаков экстремизма.