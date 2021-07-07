«Брызгала слюной»: Ваенга рассказала о конфликте с пассажиркой самолёта

Российская певица Елена Ваенга стала невольной участницей конфликта, произошедшего на борту авиалайнера, следовавшего по маршруту Ларнака — Санкт-Петербург. О деталях инцидента она рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница отметила, что её начала оскорблять якобы нетрезвая пассажирка, буквально «брызгавшая слюной».

Артистка добавила , что чуть позже к гражданке присоединился её супруг, «задирая» при этом находившихся в салоне других мужчин и кинув в них телефон. Сама звезда молчала, так как рядом сидел её ребёнок.

В итоге командир воздушного судна вызвал полицейских, которые увели дебоширов. Но из-за конфликта пассажиров после приземления в РФ на некоторое время задержали внутри. Причём некоторые, уверена Ваенга, подумали, что их не выпускают из самолёта именно из-за неё.

Я бы принесла свои извинения, если бы я каким-то образом способствовала задержанию выхода людей из самолёта. Но я делала всё возможное, чтобы людям дали выйти. Я готова была сама остаться, лишь бы только дали выйти людям. В сегодняшней ситуации я не виновата абсолютно ничем, — добавила Ваенга.

Певица отметила, что пережитое стало для неё «шоком и стрессом». По данным Пятого канала, скандал устроили безработные 63-летний мужчина и 49-летняя женщина из Санкт-Петербурга. Признаков алкогольного опьянения у них не выявили. В отношении пары составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан ответил на претензии коллеги, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который наорал на него после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. В своём Instagram Билан написал, что «мему #биланпочему быть!», и приложил смешной ролик, в котором задаёт себе риторические вопросы.