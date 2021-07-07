«Брызгала слюной»: Ваенга рассказала о конфликте с пассажиркой самолёта

Российская певица Елена Ваенга стала невольной участницей конфликта, произошедшего на борту авиалайнера, следовавшего по маршруту Ларнака — Санкт-Петербург. О деталях инцидента она рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница отметила, что её начала оскорблять якобы нетрезвая пассажирка, буквально «брызгавшая слюной».
Артистка
В итоге командир воздушного судна вызвал полицейских, которые увели дебоширов. Но из-за конфликта пассажиров после приземления в РФ на некоторое время задержали внутри. Причём некоторые, уверена Ваенга, подумали, что их не выпускают из самолёта именно из-за неё.
Я бы принесла свои извинения, если бы я каким-то образом способствовала задержанию выхода людей из самолёта. Но я делала всё возможное, чтобы людям дали выйти. Я готова была сама остаться, лишь бы только дали выйти людям. В сегодняшней ситуации я не виновата абсолютно ничем, — добавила Ваенга.
Певица отметила, что пережитое стало для неё «шоком и стрессом». По
Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан ответил на претензии коллеги, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который наорал на него после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. В своём Instagram Билан написал, что «мему #биланпочему быть!», и приложил смешной ролик, в котором задаёт себе риторические вопросы.