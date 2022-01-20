Британский KFC использовал российского блогера Хасбика, как мем
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:18, 21 января 2022
Фото: hasbik_77 / Instagram
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Британское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC использовали фотографию известного блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) для иллюстрации мема в рамках своей рекламы. Хасбулла не снимке сидит на переднем сидении автомобиля с удивлённым лицом. Пост появился на официальном аккаунте фастфуда в Twitter.
Когда мама говорит, что у нас есть еда дома, — подписали в KFC отфотошопленный снимок Хасбуллы.
Большинство англоязычных пользователей не поняли, кто изображен на снимке, но пост посчитали достаточно смешным.
Ранее топ-модель и телеведущая Хайди Клум рассказала в интервью телешоу Эллен ДеДженерес о том, что её ноги застрахованы на разные суммы, так как она повредила одну из них в детстве. Общая сумма страхования обеих конечностей при этом составляет два миллиона долларов.
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