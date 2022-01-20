Британский KFC использовал российского блогера Хасбика, как мем

Британское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC использовали фотографию известного блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) для иллюстрации мема в рамках своей рекламы. Хасбулла не снимке сидит на переднем сидении автомобиля с удивлённым лицом. Пост появился на официальном аккаунте фастфуда в Twitter.

Когда мама говорит, что у нас есть еда дома, — подписали в KFC отфотошопленный снимок Хасбуллы.

Большинство англоязычных пользователей не поняли, кто изображен на снимке, но пост посчитали достаточно смешным.

When mum says "we've got food at home" #JanIsGrimDontBlameAdmin pic.twitter.com/ceeluc2iHD — KFC UK (@KFC_UKI) January 11, 2022

Ранее топ-модель и телеведущая Хайди Клум рассказала в интервью телешоу Эллен ДеДженерес о том, что её ноги застрахованы на разные суммы, так как она повредила одну из них в детстве. Общая сумма страхования обеих конечностей при этом составляет два миллиона долларов.

Она рассказала, что будучи ребёнком она однажды упала на стекло, после чего в течение долгого времени у неё оставался шрам на ноге. Тем не менее, инцидент не отразился на её успешной карьере в модельном бизнесе в последующем.