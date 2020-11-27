Британский блогер анонсировала выход порно со своим участием

https://static.news.ru/photo/1f211cd6-30be-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21-летняя британский блогер, косплеер и модель Белль Дельфин (Belle Delphine) рассказала, что вскоре снимется в порноролике со своим молодым человеком.

Личность возлюбленного не будет раскрыта. Известно, что он начал встречаться с Белль Дельфин три года назад, ещё до того, как она стала известной. После съёмок порно девушка планирует продать использованный презерватив, сообщила она в интервью Happy Hour Podcast на YouTube.

Ранее Белль Дельфин опубликовал короткий ролик, в котором впервые показала грудь. Она призналась, что испытала ощущение свободы, поскольку всегда боялась, что её откровенные фото и видеозаписи разойдутся по Сети.

Как писал NEWS.ru, одна из самых популярных порноактрис Лана Роудс пожалела о выборе своей профессии. Об этом заявил её бывший возлюбленный Майк Майлак. Он рассказал, что в 2017 году, через год после начала карьеры, девушка решила завязать с порно, но потом передумала, а в 2020 году подписала контракт с производителем фильмов для взрослых — студией Brazzers. Майлак утверждает, что Роудс мечтает, чтобы части жизни, где она снимается в порно «не было».

Роудс занимает первую строчку рейтинга на ресурсе Pornhub. Видео с её участием посмотрели более миллиарда раз. На четвёртой строчке рейтинга расположилась российская порноактриса Ева Элфи.