Россиянка попала в топ-5 самых популярных порноактрис

https://static.news.ru/photo/559ebe60-1d2e-11eb-a18e-fa163e074e61_660.jpg Ева Элфи Фото: vk.com/evaelfie

Россиянка Ева Элфи попала в список пяти самых популярных порноактрис. Девушка заняла четвёртое место в рейтинге, составленном ресурсом Pornhub.

Первую строчку в рейтинге заняла бывшая порноактриса Лана Роудс, видео с участием которой в общей сложности посмотрели более миллиарда раз. На втором месте — Райли Рид, на третьем — Абелла Денджер.

Ева Элфи родилась в Омске. Переехав в Москву, девушка занялась журналистикой, но в итоге оказалась в порноиндустрии. Она снималась в видео для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в американском Лас-Вегасе.

Ранее американский порноактёр и открытый гей Хуан Мелесио заявил о своём намерении пойти в политику. 42-летний представитель порноиндустрии считает, что его профессия не должна портить репутацию или вызывать негативные ассоциации у сограждан. Мужчина решил начать политическую карьеру с выдвижения своей кандидатуры в городской совет Уилтон-Мэнорса, штат Флорида. В своей предвыборной кампании он призвал сограждан голосовать за него, чтобы бороться с ложью и лицемерием, которые так часто встречаются в политике, писал NEWS.ru.