Самая популярная порноактриса пожалела о своей профессии

https://static.news.ru/photo/6010a2d2-1df1-11eb-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toglenn/wikipedia.org

Экс-порноактриса Лана Роудс, признанная самой популярной в мире, пожалела о выборе своей профессии. Об этом рассказал её бывший возлюбленный, блогер Майк Майлак.

Известно, что Роудс начала сниматься в порно в 2016 году. В конце 2017 года девушка решила завершить карьеру. Тем не менее, как утверждает Майлак, в 2020 году Роудс подписала контракт с компанией Brazzers, которая занимается производством фильмов для взрослых.

Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части её жизни не было, — рассказал Майлак, передаёт IBT.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянка Ева Элфи попала в список пяти самых популярных порноактрис. Девушка заняла четвёртое место в рейтинге, составленном ресурсом Pornhub.

Первую строчку в рейтинге заняла Лана Роудс, видео с участием которой в общей сложности посмотрели более миллиарда раз.