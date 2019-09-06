https://static.news.ru/photo/55b85354-d0b1-11e9-bd70-fa163e074e61_660.jpg Арсений Бородин Фото: arsenyborodin/instagram.com

Экс-солист группы «Челси» и бывший возлюбленный Анастасии Ивлеевой был бы готов спеть на её свадьбе с Элджеем. В качестве песни он предложил «Чужую невесту» — хит из репертуара «Челси».

Если она бы решила, что я должен спеть у неё на свадьбе легендарную нетленку «Чужая невеста», то, в принципе, народ должен оценить уровень юмора. Я бы спел у неё на свадьбе, — процитировал Бородина портал « 78 ».

В целом исполнитель порадовался за свою бывшую девушку. По его оценке, это шаг к взрослению Ивлеевой. Ведь их роман распался именно из-за нежелания строить семью.

Как можно не радоваться? Она взрослеет, наверное. Это здорово! — сказал Бородин.

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева на днях вышла замуж за певца Алексея Узенюка, известного как Элджей. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальный предприниматель Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Дата и место рождения полностью совпадают с данными популярного блогера, что свидетельствует о том, что знаменитости недавно сыграли свадьбу. Дата внесения изменений — 3 сентября 2019 года, писал News.ru.