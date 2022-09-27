Сегодня, 27 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста России, певца, танцовщика Бориса Моисеева. По словам его директора Сергея Гороха, тело Моисеева было обнаружено в его квартире в центре Москвы на Краснопролетарской улице.
Горох рассказал, что пришел проведать Моисеева, который так и не смог восстановиться после перенесенного несколько лет назад инсульта. Увидев исполнителя без сознания, его директор вызвал скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.
Карьера артиста началась в конце 1978 года, когда он выступал в трио «Экспрессия». Там его заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу.
В 1987 году трио вышло из труппы Примадонны и начало сольную карьеру. В 1992 году появился первый спектакль, в котором «Экспрессия» стала масштабным шоу-проектом «Борис Моисеев и его леди». В 1993 году вышел спектакль «Боря М + Бони М» с участием группы Boney M.
В 2000-е годы выходили различные созданные Моисеевым спектакли и шоу-программы. Он сотрудничал с российскими и зарубежными артистами, записывал с ними совместные песни (наиболее известными стали дуэты с Людмилой Гурченко, Николаем Трубачом), а также снялся в фильме «Дневной дозор».
В 2010-м Моисеев создал новое шоу ZERO, премьера которого состоялась 6 марта в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». В декабре того же года певца госпитализировали с подозрением на инсульт, в результате которого левая часть тела была парализована — реабилитироваться полностью артисту не удалось. Весной 2015 года Моисеев прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения здоровья.
Фото Бориса Моисеева — в галерее NEWS.ru.
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо)
Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев во время новогоднего выступления
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев (в центре) с телеведущей Ксенией Собчак
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев на съемках передачи «Полный дом»
Фото: Alexander Keltik/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев в своем доме на Рублевском шоссе
Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев и журналист Отар Кушанашвили (слева направо)
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российский певец, танцор Борис Моисеев, певец Лев Лещенко и певица Юлия Началова
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Певец Иосиф Кобзон и российский певец, танцор Борис Моисеев (слева направо)
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Лолита Милявская
Фото: Alexander Keltik/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев и певец Александр Песков (слева направо)
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Российский певец, танцор Борис Моисеев, певица Лайма Вайкуле и певица Алла Пугачева
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио «Экспрессия" в шоу-программе известного российского дизайнера и художника-модельера Сергея Зверева в киноконцертном зале "Россия»