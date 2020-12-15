Боня выдала новое «сенсационное» заявление о заговоре ВОЗ и Билла Гейтса

https://static.news.ru/photo/c6c27b3a-3f58-11eb-b61c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня немало удивила подписчиков, «раскрыв» очередной заговор между Биллом Гейтсом и ВОЗ по вакцинации от коронавируса. По мнению экс-участницы «Дома-2», вакцина Pfizer создана для стерилизации женщин.

Стоит за всем этим Всемирная организация здравоохранения, которую финансирует Билл Гейтс. Свои доводы телеведущая изложила в Instagram, подписав пост:

Прививка от ВОЗ. Будьте бдительны!

По словам Бони, статью об этом ей якобы прислал её друг Марат Сафин. А написать о «заговоре» ведущую подтолкнуло то, что вскоре публикация была удалена.

Там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также ещё содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути, вся эта вакцинация — это стерилизация женщин, — поспешила поделиться «знаниями» экс-участница телестройки.

Блогер уверена, что подобные вакцины, но только от папиллома-вируса, ВОЗ уже делала в Африке. А сам Билл Гейтс «экспериментировал» с лекарствами на «миллионах индийских детей», смешала в кучу все континенты светская львица.

Ладно я, у меня есть ребёнок. А если вы молодые девчонки, у вас нет детей и вы хотите их иметь в будущем? Если вы здоровая женщина, если у вас всё хорошо в организме, подумайте дважды, подумайте трижды. Возможно, вы никогда не сможете забеременеть, — «предупредила» подписчиц Боня.

Телеведущая не в первый раз «раскрывает» заговоры о коронавирусе. К примеру, в распространении вируса по планете она считает виновной технологию 5G. Подписчики Бони разделились на два лагеря.

Одни искренне согласились с блогером, заявив, что «всегда знали» — Боня «говорит правду». «Слава богу есть люди, готовые отстаивать свои права, нести правдивую информацию в мир!» — поддержали ведущую поклонники.

Другие заподозрили неладное в поведении экс-участницы «Дома-2». «Ой, вам уже хорошо?», «Что вы там курите?», посмеялись над выводами ведущей пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и разоблачитель глобального вреда от вышек 5G Виктория Боня наконец рассказала, кто же на самом деле «руководит истреблением человечества». Она, отвечая на вопрос о конспирологических теориях про пандемию коронавируса, заметила, что своеобразную войну против людей, в частности, ведёт Всемирная организация здравоохранения.