Боня устроила в пандемию звёздную вечеринку в ресторане Москвы

https://static.news.ru/photo/999f6cd8-369a-11eb-a487-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня закатила вечеринку по случаю своего 41-летия с участием звёзд шоу-бизнеса в одном из столичных ресторанов. Экс-участницу «Дома-2» не остановила пандемия и требование соблюдать меры безопасности.

Фотографии с праздника ведущая опубликовала в Instagram. На вечеринку к звезде пришли Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Андрей Малахов, Виталий Гогунский и другие знаменитости.

Десятки гостей пренебрегли масками и соблюдением соцдистанции. В разгар вечеринки Боня вышла на сцену и исполнила танец с плёткой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модельное агентство VEROSSO закатило в столичном ночном клубе развратную «коронавирусную» вечеринку. Тусовка проходила с 23:00 до 06:00 вопреки всем запретам.