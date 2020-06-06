Боня дала совет, как не стать «забитым существом»

https://static.news.ru/photo/6b331da6-a7f5-11ea-a24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня считает, что женщина должна себя поставить так, чтобы её ценили в доме.

На своей странице в Instagram девушка вспомнила о своих неудачных отношениях с мужчиной по имени Сергей. По её словам, он был не бедным человеком, однако очень ревнивым, что разрушало их отношения. Часто выходил за рамки дозволенного, «мог схватить за рукав и тряхануть».

Однажды Боня отдыхала с друзьями в кинотеатре, Сергей разыскал её и приехал уже заведённым. Там он сильно схватил её за руку. В ответ девушка устроила ему настоящий скандал, так что он даже испугался.

Боня подчеркнула, что женщина должна себя поставить так, чтобы её ценили в доме и не превращаться в «забитое существо».

Если в вашей семье есть побои, то больше рядом с этим мужчиной не надо появляться. Если мужчина поднимает руку на женщину, то он уже не изменится, — сказала она.

После того случая Боня с Сергеем рассталась.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Регина Тодоренко попыталась «отбелить» свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

В своём аккаунте в Instagram светская львица выложила свежий пост с анонсом нового фильма. По её словам, она создала эту картину, чтобы помочь всем жертвам домашнего насилия.