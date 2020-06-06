Боня дала совет, как не стать «забитым существом»

Телеведущая Виктория Боня считает, что женщина должна себя поставить так, чтобы её ценили в доме.
На своей странице в Instagram девушка
Однажды Боня отдыхала с друзьями в кинотеатре, Сергей разыскал её и приехал уже заведённым. Там он сильно схватил её за руку. В ответ девушка устроила ему настоящий скандал, так что он даже испугался.
Боня подчеркнула, что женщина должна себя поставить так, чтобы её ценили в доме и не превращаться в «забитое существо».
Если в вашей семье есть побои, то больше рядом с этим мужчиной не надо появляться. Если мужчина поднимает руку на женщину, то он уже не изменится, — сказала она.
После того случая Боня с Сергеем рассталась.
Как писал NEWS.ru, телеведущая Регина Тодоренко попыталась «отбелить» свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.
Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.
В своём аккаунте в Instagram светская львица выложила свежий пост с анонсом нового фильма. По её словам, она создала эту картину, чтобы помочь всем жертвам домашнего насилия.
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