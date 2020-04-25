Тодоренко извинилась за слова о жертвах домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/6707ee52-86c4-11ea-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Ведущая Регина Тодоренко попросила прощения за свои слова о домашнем насилии. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой.

Я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия, — сказала она.

По словам Тодоренко, возможно, в ней говорят её детские страхи, может быть, она также ещё не готова рассказать о том, что когда-то с ней произошло.

Ведущая попросила сказать ей, чем она может быть полезной в данной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что Тодоренко во время самоизоляции из-за коронавируса приобщила своего мужа — певца Влада Топалова — к кулинарным мастер-классам. Это помогает паре справиться со стрессом во время нахождения дома.