Богомолов опубликовал видео с пьяной Собчак

https://static.news.ru/photo/a6653624-bc19-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Богомолов опубликовал в своём блоге видео с нетрезвой Собчак. Муж задаёт жене вопросы типа как её зовут, где она находится и что делает.

Съёмка сделана, вероятно, прошлой осенью. Собчак едет на заднем сиденье вместе с режиссёром. Авто везёт пару по ночному Петербургу. Отвечает на вопрос нынешнего супруга экс-ведущая «Дома-2» медленно, подбирая слова. Она в шутку отвечает, что прибыла «в составе официальной делегации для поздравления Рудольфа Давыдовича с днём рождения».

Но стоит Богомолову заявить, что Собчак пьяна, как она тут же начинает произносить скороговорки про лавирующие корабли и «высококвалифицированный бесперспективняк», которые «жлобственничествует».

Немного пьяные и очень влюблённые. Ничего не изменилось с той поры, — подписал ролик Богомолов.

Подписчиков растрогало видео: и атмосфера между супругами и находчивость Собчак. Но почти все при этом настоятельно рекомендуют экс-кандидату в президенты бросить курить.

«Очень трогательно! Ксения как всегда на высоте», «Идеальное совпадение ментальных тел!», «А за рулем Ефремов? Тоже пьяный», пишут поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак сравнила своего супруга Константина Богомолова с персонажем из культового американского фильма «Матрица». Бывшая ведущая программы «Дом-2» опубликовала снимок режиссёра в своём Instagram. На нём модный пиджак и красные очки.