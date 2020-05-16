Собчак придумала прозвище Богомолову

https://static.news.ru/photo/fd9fc9e2-9773-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак сравнила своего супруга Константина Богомолова с персонажем из культового американского фильма «Матрица».

Бывшая ведущая программы «Дом-2» опубликовала снимок режиссёра в своём Instagram. На нём модный пиджак и красные очки.

Мой Морфеус, — заявила звезда, намекая на известную картину.

В свою очередь подписчики Собчак заявили, что это прозвище не подходит Богомолову. По их мнению, экс-кандидат в президенты РФ просто влюблена, поэтому идеализирует свою вторую половинку. Художественный руководитель театра на Малой Бронной никогда не считался красивым мужчиной.

Роль Морфеуса исполнил актёр Лоуренс Фишберн. У него была власть над снами.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак немало удивилась, услышав совет спикера Совфеда Валентины Матвиенко не планировать зарубежные поездки. Политик рекомендовала отказаться от путешествий на весь этот год.