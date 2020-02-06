https://static.news.ru/photo/2c8ec98c-e3d4-11e9-8367-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Наталья Бочкарёва, у которой обнаружили кокаин, пришла на премьеру фильма «Джентльмены» с новым ухажёром.

По данным портала Super, возлюбленный артистки работает её личным ассистентом в школе актёрского мастерства, которая принадлежит звезде сериала «Счастливы вместе».

Мужчина для выхода в свет выбрал классический синий костюм. Свой образ он дополнил голубым галстуком. А скандальная звезда надела костюм изумрудного цвета. В руках она держит чёрный клатч.

Как писал NEWS.ru, Бочкарёва, проходящая в качестве обвиняемой по делу о хранении наркотиков, искупила свою вину, переведя финансовые средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Данное заявление 20 января во время заседания Преображенского районного суда в Москве сделал дознаватель. В зале суда было озвучено, что в крови у артистки в ходе экспертизы не было найдено следов приёма запрещённых веществ. За отказ пройти экспертизу её лишили прав и назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.