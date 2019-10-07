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Журналистам удалось связаться с актрисой Натальей Бочкарёвой после распространения информации о её исчезновении.

Она рассказала, что хорошо себя чувствует, однако отказалась отвечать на вопросы о дальнейших планах, передаёт РБК . По словам артистки, представители СМИ скоро всё узнают сами.

Ранее News.ru писал о том, что актриса Наталья Бочкарёва, оказавшаяся в центре скандала в связи с её задержанием в Москве с наркотическим веществом, которое она спрятала в нижнем белье, сорвала программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов. По словам одного из гостей телевизионного шоу, экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, выпуск должен был быть посвящён истории с задержанием Бочкарёвой, однако актриса внезапно не пришла на съёмки.

Соседи Бочкарёвой рассказали о её внезапном исчезновении после скандала. Актриса перестала появляться и в своей школе-студии для одарённых детей, забрав оттуда свои вещи.