https://static.news.ru/photo/7fe4e3bc-e494-11e9-9008-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Актриса Наталья Бочкарёва, оказавшаяся в центре скандала в связи с её задержанием в Москве с наркотическим веществом, которое она спрятала в нижнем белье, сорвала программу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», ведущим которой является Андрей Малахов.

По словам одного из гостей телевизионного шоу, экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, выпуск должен был быть посвящён истории с задержанием Бочкарёвой, однако актриса внезапно не пришла на съёмки.

Героиня, Наташа Бочкарёва, попавшая в историю, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Версии были разные: от «испугалась», до «заболела», — написал Рустам на своей странице в Instagram.

При этом подписчики шоумена предположили, что Бочкарёву просто замучила совесть, так как ей стыдно признаться на всю страну, что это действительно она запечатлена на скандальном видео.

Дима Билан вон извинился в Самаре за то, что пьяный выступал, и его зритель простил, — отметили пользователи Сети.

Актриса Наталья Бочкарёва, которую якобы задержали с наркотиками в Москве, в разговоре с полицейскими не сразу признала наличие у неё запрещённых веществ. Кроме уголовного, на неё также завели административные дела.

Ранее News.ru писал о том, что врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, у которой обнаружили кокаин. По словам специалиста, на записи видно, что она находится в состоянии опьянения. Казанцев отметил, что изъятой у Бочкарёвой дозы заядлым наркоманам не хватит даже на сутки. Врач также обратил внимание на связь между резким похудением актрисы после рождения второго ребёнка и употреблением наркотических средств.