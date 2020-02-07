https://static.news.ru/photo/28e28802-49ad-11ea-9438-fa163e074e61_660.jpg Фото: galichida/instagram.com

Отец известного блогера Иды Галич заявил, что он стал дедушкой. В семье Галич принимают поздравления от друзей и поклонников.

Родители пока держат имя сына в тайне. Фанаты Галич оставляют в социальных сетях тёплые слова в адрес молодой семьи.

Желаю, чтобы малыш рос здоровым, хитреньким, счастливым и богатым вниманием близких, — написал один из фанатов Галич.

В начале января Ида Галич рассказала, как у неё проходит беременность. Девушка призналась, что набрала 16 кг. Она пожаловалась на проблемы со сном и повышенную утомляемость.

Маленький человек научился икать. Появилось чёткое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает, — написала Галич.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ольга Бузова намекнула на свою беременность. Она рассказала, что поправилась во время отпуска, никак не может похудеть и постоянно хочет есть и спать.