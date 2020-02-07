Отец известного блогера Иды Галич заявил, что он стал дедушкой. В семье Галич принимают поздравления от друзей и поклонников.
Родители пока держат имя сына в тайне. Фанаты Галич оставляют в социальных сетях тёплые слова в адрес молодой семьи.
Желаю, чтобы малыш рос здоровым, хитреньким, счастливым и богатым вниманием близких, — написал один из фанатов Галич.
В начале января Ида Галич рассказала, как у неё проходит беременность. Девушка призналась, что набрала 16 кг. Она пожаловалась на проблемы со сном и повышенную утомляемость.
Маленький человек научился икать. Появилось чёткое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает, — написала Галич.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ольга Бузова намекнула на свою беременность. Она рассказала, что поправилась во время отпуска, никак не может похудеть и постоянно хочет есть и спать.
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