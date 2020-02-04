https://static.news.ru/photo/8e189554-e01c-11e9-920d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим поклонникам на то, что поправилась во время отпуска. Это вызвало волну слухов, которые касаются скорого прибавления в семье артистки и блогера Давида Манукяна.

Меня бесит, что я поправилась за время отпуска. Почему-то так хочется есть. И спать, — написала она в Instagram.

По её словам, она хочет избавиться от лишних килограммов, но не может.

Фанаты под постом светской львицы предположили, что она находится в интересном положении, поэтому испытывает проблемы со сном и аппетитом.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения, писал NEWS.ru.