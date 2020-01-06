https://static.news.ru/photo/0368a016-30ad-11ea-a289-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Телеведущая и блогер Ида Галич на своей странице в соцсети поделилась подробностями своей беременности. Девушка опубликовала пост, в котором ответила на самые популярные вопросы среди подписчиков.

По словам звезды, за период беременности она набрала 16 килограммов. Блогер пожаловалась на проблемы со сном, однако отметила, что не страдает от перепадов настроения. Девушка находится на девятом месяце беременности и готовится к родам в начале февраля.

Утомляемость повышенная. Животик огромный, но красивый. Маленький человек научился икать. Появилось чёткое понимание, где он сидит и что конкретно выпирает. Ждём кроху в начале февраля, — написала Галич в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Андрей Малахов может второй раз стать отцом. На это намекнула его 39-летняя супруга Наталья Шкулёва. Она разместила в соцсети совместный с мужем снимок, который подписала загадочной фразой.