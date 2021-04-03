Блогер Никита Лол опубликовал фильм-расследование «Нищая Инстасамка»

https://static.news.ru/photo/41ca6fce-9551-11eb-92fb-96000091f725_660.jpg Фото: Никита Лол/vk.com

Расследование о блогерше Дарье Затевой (Instasamka) и её заказных треках опубликовал блогер Никита Лол.

На протяжении двух с половиной часов блогер рассказывает, сколько на самом деле получает «высокооплачиваемая рэперша» Дарья Зотеева и сколько она платит своей команде.

Речь идёт о хип-хоп-исполнительнице Ларисе Анниковой (более известной как Jizzy B), которая работала гострайтером и битмейкером Зотеевой. Девушка написала 6 треков для альбома «Mamacita», синглы «Bloody Party» и «Word Up». Денег она за это так и не получила.

Более того, во время работы на Instasamka, Анникова столкнулась с травлей со стороны пиар-директора Зотеевой Максима Столярова. Девушка долго восстанавливалась и избавлялась от психологических последствий.

16 февраля блогер устроила очередной скандал и вызвала волну негатива в свой адрес. Зотеева опубликовала видео, на котором она с использованием нецензурной лексики оскорбляет визажистов, приехавших к ней домой. Девушек звезда не только обматерила, но и выкинула их вещи и публично унизила. Вдобавок Instasamka ещё и сожгла гонорар визажистов на глазах у фолловеров.

После этого от работы с Зотеевой начали отказываться и организации, с которыми она сотрудничала, и звёзды. Вот и певицу Клаву Коку так возмутило поведение девушки, что подопечная Black Star заявила, что Instasamka не стоит рассчитывать на совместный «фит», сообщал NEWS.ru.