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Блогер Лерчик отметила день рождения с новым Bentley и Тимати в подарок

07:04, 09 октября 2020
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Модный блогер Валерия Чекалина, больше известная как Лерчик, с шиком отпраздновала своё 28-летие с приглашёнными звёздами и Bentley в подарок. Чекалина входит в топ блогеров в Forbes.

На празднике у Лерчика выступили Тимати, Моргенштерн, вёл мероприятие ведущий «Где логика?» Азамат Мусагалиев. Приготовлениями к празднеству занимался муж блогера. Он же исполнил её главную мечту, купив жене машину за 20 млн рублей.

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Когда мы познакомились, Лера говорила, что мечтала об этой машине, а сегодня мы зашли и просто купили её, — рассказал муж Чекалиной в интервью StarHit.

Близкие подарили «Лерчику» мини-фильм, дети растрогали маму творческим роликом. Для именинницы спели совместный хит Тимати и Моргенштерн, причём последний вспомнил, что уже встречался с Чекалиной на премии «Женщина года» и она хотела «заказать» его.

Я ответил: «Ну это будет дофига стоить». Ребята, у неё дофига денег! Я тоже когда-то был блогером, а теперь я клоун, за много денег под фанеру прыгаю, — рассказал прямо со сцены артист.

Издание отмечает, что размах мероприятия был колоссальным и в ближайшее время его вряд ли удастся затмить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше трети россиян считают блогеров представителями профессии будущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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