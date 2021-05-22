«Бледно, но заслуженно»: Пушков отреагировал на выступление Манижи

https://static.news.ru/photo/30e060b2-bb9c-11eb-92b2-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: manizha/instagram.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что российская певица Манижа заслужила своё девятое место на Евровидении. По его словам, выступление было бледным. Об этом он написал в Twitter.

Как ни старались Манижа и те, кто её послал, подстроиться под европейский вкус, а не вышло: лишь девятое место. Бледно, но заслуженно. Урок: не надо копий, не занимайтесь имитацией, — говорится в сообщении.

По мнению Пушкова, копии всегда проигрывают. Он напомнил, что российское кино побеждало в Каннах именно потому, что было нашим.

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Как сообщалось ранее, Манижа заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо. На последнем месте неожиданно для вех оказалась Великобритания, которая не получила баллов ни от жюри, ни от зрителей.

Сама певица Манижа заявила, что гордится собой. По её словам, на конкурсе она выложилась на 100%.