Манижа высказалась о своём выступлении на Евровидении

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Манижа прокомментировала своё выступление на международном песенном конкурсе и заявила, что гордится собой. По словам певицы, она выложилась на 100%, сказала артистка в эфире Первого канала.

Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные, — добавила Манижа.

Также артистка поблагодарила зрителей за тёплый приём. Она отметила, что зал начал аплодировать русским артистам до того, как они начали выходить в зал. А после начали громко кричать, стоило Маниже появиться в своём концертном платье.

Я сделала всё для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна — разная, многонациональная, но мы вместе! — заявила артистка, выражая благодарность зрителям.

Как сообщалось ранее, Манижа заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо.