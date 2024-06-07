Билли Айлиш сняла видео под русскую песню Билли Айлиш записала видео под песню группы t.A.T.u. «Я сошла с ума»

Фото: Социальные сети

Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала сторис под песню российской группы t.A.T.u. «Я сошла с ума» (All the Things She Said). На видео 22-летняя исполнительница едет в автомобиле в бандане и куртке и напевает известную композицию.

При этом Айлиш поставила на видео локацию «Берлин, Германия» и украсила ролик стикером с изображением девушки из японских мультфильмов. Во время исполнения песни артистка с грустным лицом оглядывается по сторонам.

Ранее бывшая солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова рассказала, как боролась с раком щитовидной железы. Страшный диагноз ей поставили в 2012 году. По ее словам, операция прошла неудачно, был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса.

Долгое время звезда не могла выступать на сцене, она прошла долгое лечение и реабилитацию. А через некоторое время онкология вернулась. В этот раз лечение прошло более удачно. Обследование в 2019 году показало, что певица здорова. Волкова призналась, что рассказала людям о своих проблемах, чтобы они поверили в себя и боролись с недугами.

Ранее Волкова вышла на связь после месяца отсутствия в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и сообщила, что не хочет сейчас вести соцсети. Певица опубликовала свое последнее фото с короткой стрижкой и отметила, что ей «хочется тишины и спокойствия». Волкова пообещала периодически общаться с поклонниками и писать на нейтральные темы.