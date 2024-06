Американская певица Билли Айлиш в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала сторис под песню российской группы t.A.T.u. «Я сошла с ума» (All the Things She Said). На видео 22-летняя исполнительница едет в автомобиле в бандане и куртке и напевает известную композицию.